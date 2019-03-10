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Стала відома доля Мессі в "Барселоні"

2.8тЧитати матеріал російською

Керівництво "Барселони" планує підписати новий контракт з нападаючим Ліонелем Мессі. Діюча угода 31-річного аргентинця розрахована до літа 2021 року, відступні – 700 мільйонів євро.

Лео Мессі

Лео Мессі

"Контракт Лео розрахований до 2021 року, і ми хочемо продовжити його. Він став сильніше, в тому числі ментально, ніж будь-коли. У нього є амбіції вигравати трофеї", – цитує президента "синьо-гранатових" Жоді Бартомеу Football Espana.

Футболіст виступає за дорослу команду з 2004 року. У нинішньому сезоні Мессі провів 24 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких оформив 25 голів. "Барселона" на даний момент займає перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лео відновить кар'єру в збірній в товариському поєдинку проти Марокко. Капітан аргентинців зіграв свій останній матч за національну команду на чемпіонаті світу-2018 проти Франції.

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Ліонель Мессі
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