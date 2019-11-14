Стадіон у Запоріжжі фантастично виконав гімн України перед матчем збірної

Знаменита українська співачка Гайтана неймовірно зворушливо виконала гімн України перед товариським матчем футбольних збірних України та Естонії, який проходить у Запоріжжі.

Разом з артисткою головну мелодію нашої країни фантастично підтримали заповнені трибуни "Славутич Арени". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на це вражаюче видовище.

Новини Стадіон у Києві неймовірно виконав гімн України на матчі з Португалією

11 жовтня на грі в Харкові гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви розкішно виконав фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома.

Нагадаємо, що Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко ухвалив рішення внести зміни в склад команди, який готуватиметься до ігор з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!