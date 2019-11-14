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14 листопада • оновлено в 20:15
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Стадіон у Запоріжжі фантастично виконав гімн України перед матчем збірної

6.2т
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Знаменита українська співачка Гайтана неймовірно зворушливо виконала гімн України перед товариським матчем футбольних збірних України та Естонії, який проходить у Запоріжжі.

Разом з артисткою головну мелодію нашої країни фантастично підтримали заповнені трибуни "Славутич Арени". OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на це вражаюче видовище.

Новини
Стадіон у Києві неймовірно виконав гімн України на матчі з Португалією

11 жовтня на грі в Харкові гімн України перед матчем відбору на чемпіонат Європи-2020 проти Литви розкішно виконав фронтмен групи DZIDZIO Михайло Хома.

Нагадаємо, що Україна, обігравши в Києві Португалію, достроково оформила вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши підсумкове перше місце в таблиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко ухвалив рішення внести зміни в склад команди, який готуватиметься до ігор з Естонією (14 листопада) і Сербією (17 листопада).

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Автор
Максим Богданофф Максим Богданофф
Особа
Гайтана
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Збірна України з футболу
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Коментарі
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Таев Иван
Таев Иван
Спасибо. Проблевался.
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0
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
У бытылкозадых комвульсии ))))
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2
2
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Pruglo Sergey,какцапская шлюха с Прибалтики, Кристинка, вообще потекла.
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3
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Ххлы ради полной незалежности перекрыли газ с России ... На следующий день прибегает МО к Зеленскому: "Пан, наша армия разбита, танки движутся на Куив ..." Президент: "Сколько часов ты сможешь держать русских?" МО: "Это немцы ..."
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3
1
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Pruglo Sergey,он сын пидросяна.
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0
3
Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Ще не вмерла, да ты петросян )))))
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