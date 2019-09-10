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11 вересня • оновлено в 00:19
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Стадіон у Дніпрі заспівав хіт про Путіна на матчі збірної України - опубліковано відео

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Вболівальники, які зібралися на "Дніпро-Арені", яскраво розважилися під час товариського матчу національних збірних з футболу України та Нігерії.

Фанати в першому таймі вирішили виконати знаменитий хіт про президента Росії Володимира Путіна.

Коментатор матчу Андрій Столярчук зробив в цей момент паузу, зазначивши, що "давайте послухаємо стадіон".

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Нагадаємо, що зустріч в Дніпрі завершилася з рахунком 2:2. Збірна України програвала два м'ячі, але за одну хвилину змогла привернути гру.

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Кор Павел
Кор Павел
Всегда болел за Украину. Но все в этом мире меняется
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Кор Павел
Кор Павел
Жаль что не просрали
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Livesey David
Livesey David
Убогие kаkлы при каждой возможности напоминают о своей убогости.
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Махов Макс
Махов Макс
Livesey David, убогие, ванючие ]{ацапы, не могут выучить гимн росеи: Пу-тин Х*й-ло! Ла-ла-ла-ла лааа! Бгггггаааа
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