Стадіон у Дніпрі заспівав хіт про Путіна на матчі збірної України - опубліковано відео

Вболівальники, які зібралися на "Дніпро-Арені", яскраво розважилися під час товариського матчу національних збірних з футболу України та Нігерії.

Фанати в першому таймі вирішили виконати знаменитий хіт про президента Росії Володимира Путіна.

Коментатор матчу Андрій Столярчук зробив в цей момент паузу, зазначивши, що "давайте послухаємо стадіон".

Нагадаємо, що зустріч в Дніпрі завершилася з рахунком 2:2. Збірна України програвала два м'ячі, але за одну хвилину змогла привернути гру.

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