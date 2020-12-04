Стадіон італійського гранда офіційно перейменували на честь Марадони

Стадіон "Наполі" перейменували на честь легендарного футболіста команди Дієго Марадони, який помер в середу, 25 листопада.

Як повідомляє видання Football-Italia, таке рішення офіційно прийняли в муніципалітеті Неаполя. Тепер замість "Сан Паоло" домашня арена італійського гранда буде називатися "Стадіон імені Дієго Армандо Марадони".

Споруда була побудована в 1959 році перед Олімпійськими іграми-1960. Після цього арена двічі пережила реконструкцію: спочатку в 1989-му перед чемпіонатом світу з футболу в 1990-му, а потім у 2018-му. Стадіон є третім за місткістю в країні після "Сан-Сіро" в Мілані та "Стадіо Олімпіко" в Римі.

За "Наполі" Марадона виступав в 1984-1991 роках, забивши 115 голів у 259 матчах за команду. Разом з клубом він двічі вигравав чемпіонат Італії й один раз ставав переможцем Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було опубліковано останнє повідомлення Марадони.