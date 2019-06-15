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Стадіон фантастично виконав гімн України на фіналі ЧС з футболу U-20

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Українські вболівальники, які зібралися на польському стадіоні "Відзев" у Лодзі, вразили фантастичним виконанням гімну України перед фіналом ЧС з футболу серед 20-річних.

У самому головному поєдинку мундіалю зустрічаються збірні України та Південної Кореї. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Південна Корея. Крім того, на OBOZREVATEL доступна онлайн-відеотрансляція.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим перейнятися атмосферою свята.

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Нагадаємо, що в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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Місце
ПольщаЛодзь
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Мирний Панас
Мирний Панас
Супер, Українська збірна - найкращі футболісти!
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Трубицын Ляксандр , ты снова кукарекнул , завидуй молча .
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Birxoff Oliver
Birxoff Oliver
пиндец польской клубнике, завянет. щееееееееневмеееееерлаааа, ужас чубатые и комары дохнут.
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sokolov ruslan
sokolov ruslan
Birxoff Oliver, ты ещё не сдох?
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