Стадіон фантастично виконав гімн України на фіналі ЧС з футболу U-20

Українські вболівальники, які зібралися на польському стадіоні "Відзев" у Лодзі, вразили фантастичним виконанням гімну України перед фіналом ЧС з футболу серед 20-річних.

У самому головному поєдинку мундіалю зустрічаються збірні України та Південної Кореї. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Україна – Південна Корея. Крім того, на OBOZREVATEL доступна онлайн-відеотрансляція.

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Нагадаємо, що в півфіналі підопічні Олександра Петракова драматично обіграли італійських однолітків. Зустріч завершилася з рахунком 1:0, а на останній секунді рефері відмінив гол збірної Італії. Це викликало справжню істерику у місцевих журналістів.

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