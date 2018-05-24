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Срна залишає "Шахтар": ЗМІ назвали новий клуб футболіста

4.3тЧитати новину російською

Багаторічний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може продовжити кар'єру в грецькому "ПАОКу".

Про це повідомив Twitter акаунт про грецьку Суперлігу Hellas Football.

Днями хорват повідомив про завершення співпраці з донецьким клубом.

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За наявною інформацією, Даріо зустрічався з членом ради директорів грецької команди Любошем Міхелом, який також свого часу працював в стані "помаранчево-чорних".

Повідомляється, що футболіст домовився про контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, Срна відбуває 17-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Її термін закінчиться в кінці літа. Контракт футболіста з "Шахтарем" закінчується цього літа, і продовжувати його клуб не має наміру.

Всього за "гірників" хорват у всіх турнірах зіграв 536 матчів і забив 49 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращого бомбардира донецького клубу хочуть заманити в Росію.

Особа
Даріо Срна
Об'єкти
ФК ШахтарПАОК
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