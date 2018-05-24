Срна залишає "Шахтар": ЗМІ назвали новий клуб футболіста

Багаторічний капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна може продовжити кар'єру в грецькому "ПАОКу".

Про це повідомив Twitter акаунт про грецьку Суперлігу Hellas Football.

As previously reported, Darijo #Srna met with Lubos Michel. The pair have reached a deal (1 year contract with an option for a second), but the player still has to pass the medicals #PAOK - Hellas Football (@Hellas_Football) 23 травня 2018 р

Днями хорват повідомив про завершення співпраці з донецьким клубом.

За наявною інформацією, Даріо зустрічався з членом ради директорів грецької команди Любошем Міхелом, який також свого часу працював в стані "помаранчево-чорних".

Повідомляється, що футболіст домовився про контракт на один рік з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, Срна відбуває 17-місячну дискваліфікацію за вживання заборонених речовин. Її термін закінчиться в кінці літа. Контракт футболіста з "Шахтарем" закінчується цього літа, і продовжувати його клуб не має наміру.

Всього за "гірників" хорват у всіх турнірах зіграв 536 матчів і забив 49 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кращого бомбардира донецького клубу хочуть заманити в Росію.