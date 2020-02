Справжня дикість: бразильський футболіст вдарив лежачого фаната з ноги в голову

Матч бразильської Ліги Катаріненсе, в якому "Аваї" приймав "Фігейренсе", закінчився скандалом через дії футболіста господарів, який вдарив лежачого фаната суперників ногою по голові.

Як повідомляє агентство Sportbible, за п'ять хвилин до закінчення поєдинку уболівальник гостей наблизився до лавки запасних "Аваї", щоб розібратися з півзахисником Бруно Сілвою, який нібито провокував фанатів "Фігейренсе". Резервний голкіпер господарів Гледсон повалив фаната на газон, після чого Сілва підбіг і з усієї сили вдарив його по голові ногою.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

