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3 лютого • оновлено в 16:15
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Справжня дикість: бразильський футболіст вдарив лежачого фаната з ноги в голову

1.6т
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Матч бразильської Ліги Катаріненсе, в якому "Аваї" приймав "Фігейренсе", закінчився скандалом через дії футболіста господарів, який вдарив лежачого фаната суперників ногою по голові.

Як повідомляє агентство Sportbible, за п'ять хвилин до закінчення поєдинку уболівальник гостей наблизився до лавки запасних "Аваї", щоб розібратися з півзахисником Бруно Сілвою, який нібито провокував фанатів "Фігейренсе". Резервний голкіпер господарів Гледсон повалив фаната на газон, після чого Сілва підбіг і з усієї сили вдарив його по голові ногою.

Бразильський футболіст б'є фаната ногою в голову

Бразильський футболіст б'є фаната ногою в голову

Дії футболістів "Аваї" призвели до масових безладів на трибунах, в результаті чого матч був призупинений на 21 хвилину.

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Тема
чемпіонат Бразилії
Місце
Бразилія
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