Справа Мораеса: у ФФУ зробили нову заяву, поставивши на місце португальців

Федерація футболу України вкотре заявила про відсутність будь-яких порушень у процесі натуралізації бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.
Водночас в організації дали чіткі роз'яснення з приводу того, чому збірна України не повинна постраждати у відборі до Євро-2020.
"Португальці вважають, що виїзд Жуніора Мораеса в оренду на чотири місяці порушив його безперервне п'ятирічне проживання в Україні. Закон України про громадянство чітко вказує – в таких випадках громадянин повинен проживати на території нашої країни більше 180 днів на рік. Якщо ми конкретно аналізуємо епізод із Мораесом у 2017 році, то він перебував у Китаї приблизно 130-140 днів. Тобто в тому році він прожив на території України більше 200 днів. Впевнений, що ця справа закінчиться в нашу користь", – заявив генсек ФФУ Юрій Запісоцький в інтерв'ю програмі "Великий футбол".
Жуніор Мораес
dynamo.kiev.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.
Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов в стартовому складі в матчі з Люксембургом.
Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив про відкриття дисциплінарного провадження щодо України.
У Португалії висунули нові звинувачення на адресу Федерації футболу України.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Скандал з Мораесом" на сайті "OBOZREVATEL".