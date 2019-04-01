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Справа Мораеса: у ФФУ зробили нову заяву, поставивши на місце португальців

5.1тЧитати матеріал російською

Федерація футболу України вкотре заявила про відсутність будь-яких порушень у процесі натуралізації бразильського форварда "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

Водночас в організації дали чіткі роз'яснення з приводу того, чому збірна України не повинна постраждати у відборі до Євро-2020.

"Португальці вважають, що виїзд Жуніора Мораеса в оренду на чотири місяці порушив його безперервне п'ятирічне проживання в Україні. Закон України про громадянство чітко вказує – в таких випадках громадянин повинен проживати на території нашої країни більше 180 днів на рік. Якщо ми конкретно аналізуємо епізод із Мораесом у 2017 році, то він перебував у Китаї приблизно 130-140 днів. Тобто в тому році він прожив на території України більше 200 днів. Впевнений, що ця справа закінчиться в нашу користь", – заявив генсек ФФУ Юрій Запісоцький в інтерв'ю програмі "Великий футбол".

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Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

dynamo.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Скандал з МораесомФФУЄвро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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