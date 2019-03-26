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Спортивний юрист не виключив технічної поразки для збірної України з футболу

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Спортивний юрист і адвокат Юрій Юрченко вважає, що ситуація з технічною поразкою збірної України 0:3 за матчі з Португалією і Люксембургом цілком реальна.

Жуніор Мораес

Жуніор Мораес

"ФІФА в особі комітету зі статусу футболістів сама, по суті, допустила Мораеса прийнявши рішення про зміну його асоціації / футбольного громадянства з Бразилії на Україну. Тому можливість перегляду цього рішення залежить від тих аргументів, виходячи з яких ФІФА визнала, що вимоги про безперервне проживання 5 років – дотримані ", - цитує Юрченка ТСН Проспорт.

Юрист стверджує, що в регламенті ФІФА немає вказівок про застосування місцевого законодавства.

"Як правило, для ФІФА в пріоритеті регламенти ФІФА. Пункт d ст. 7 регламенту застосування статуту ФІФА – постійно не менше 5 років. Нічого немає про національне законодавство. Навряд чи в такій ситуації ФІФА перегляне і відмінить своє рішення про зміну футбольного громадянства Мораесом, але не виключаю такого, як перший прецедент в такій категорії справ. Повторюся: необхідне першоджерело – рішення ФІФА про зміну громадянства", – підсумував Юрченко.

Нагадаємо, що португальські ЗМІ стверджують, що бразилець Мораес був натуралізований збірної України з порушенням правил ФІФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

У першому турі підопічні Андрія Шевченка розписали нульову нічию з Португалією.

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Особа
Жуніор Мораес
Тег
збірна України з футболу
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