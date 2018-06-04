"Сподіваюся, не зміниться": в США елегантно принизили збірну Росії перед ЧС-2018

Експерти телеканалу ESPN2 дали свою оцінку діям збірної Росії у товариському матчі з Австрією. Нагадаємо, підопічні Черчесова програли матч з рахунком 1:0, не вдаривши жодного разу у створ воріт суперника.

На думку журналістів, російська команда вчергове підтвердила, що недоліків у неї більше, аніж переваг.

"Акінфеєв рятував збірну Росії, але з точки зору команди - і я сподіваюся, що ситуація не зміниться - це поганий показник. Очевидно, що у росіян дуже-дуже багато слабких місць, вони занадто багато дозволяють суперникам біля своїх воріт. Загалом команда Черчесова показала слабкий футбол. Видно, це дуже сирий колектив, дуже далекий від того, щоб виконувати серйозні завдання", - наводить слова журналістів зарубіжного медіа Чемпионат.com.

Як повідомляв OBOZREVATEL, австрійці не залишили шансів чемпіонам світу в контрольному матчі перед ЧС.