"Спочатку не сприймала": Суркіс розповів про зміни в "Динамо"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував перемогу над "Дніпром-1" у матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги.

"Будь-яка перемога – це перемога. У другому таймі втомилися, сіли фізично. Була ротація, не було Буяльського, Шепелєв травмований. З огляду на те, що ми тривалий період граємо через два дні на третій, то все досить непогано. Видно, що команда вийшла з цієї психологічної ями. Фізично футболісти стали грати набагато потужніше. Щось може виходити, щось ні, але гравці борються на футбольному полі. Немає байдужих, це дуже важливо. Це те, що бачу проти того, що було", – зазначив Ігор Суркіс у інтерв'ю пресслужбі київського клубу.

Ігор Суркіс

За його словами, відомий сценарій, коли після зміни головного тренера команда відразу видає сплеск, цього разу не спрацював. Миттєвого підйому не сталося, і поліпшення результатів довелося чекати якийсь час.

"Михайличенко почав підтягувати команду тактично й фізично. Розбудовував її на інший футбол, який вона спочатку навіть не сприймала. Зараз за настроєм і за грою в Маріуполі видно, що гравці почали сприймати ці методи", – сказав президент клубу.

Також Суркіс знайшов загальні психологічні особливості Михайличенка й Лобановського.

"Лобановський теж все тримав у собі. Думаю, що це дуже важко. Негативні емоції потрібно вихлюпувати назовні. Михайличенко нарікає на те, що команда не використовує велику кількість гольових моментів. Над цим потрібно працювати. Функціональний стан команди не дозволяв відіграти другий тайм так, як перший. Хотів би сказати добрі слова на адресу "Дніпра-1". Вони не стояли в штрафному по десять чоловік, був футбол. Михайленко працює, і команда прогресує", – додав Ігор Суркіс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі "Динамо" – "Дніпро-1" фанати столичного клубу влаштували акт протесту, спрямований проти одіозного політика, кума Путіна Віктора Медведчука.

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