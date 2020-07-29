Спочатку був здивований, – дружина гравця "Динамо" про його реакцію на призначення Луческу

Дружина Віталія Буяльського розповіла про реакцію чоловіка на призначення Луческу. Instagram Аліни Буяльської

Дружина півзахисника київського "Динамо" Віталія Буяльського Аліна розповіла, що її чоловік, як і всі, був здивований призначенням Мірчі Луческу на пост тренера команди.

"Перш за все, напевно, як і всі, був здивований. Зараз цілком нормальна реакція", – відповіла вона на запитання одного з підписників в Instagram.

Аліна Буяльська розповіла про реакцію чоловіка на призначення Луческу Instagram Аліни Буяльської

Аліну також запитали, як вона сама ставиться до призначення румунського фахівця на пост наставника киян.

"Я за розвиток ФК "Динамо" Київ! Вважаю, що можна дати шанс і подивитися, яким буде результат", – написала дружина Віталія Буяльського.

Аліна Буяльська вважає, що Луческу можна дати шанс Instagram Аліни Буяльський

Як повідомляв OBOZREVATEL, ультрас столичного клубу влаштували протест проти призначення Луческу, зібравшись біля стадіону "Динамо" ім. Лобановського, куди приїхав румунський фахівець.