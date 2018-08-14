Спартак - ПАОК: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Московський "Спартак" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів у вівторок, 14 серпня, зустрінеться з грецьким ПАОКом. Команди змагатимуться за путівку в плей-офф на поле стадіону "Відкриття Арена". Початок зустрічі - о 20:30 за київським часом.

Фаворитом поєдинку в столиці Росії вважаються господарі поля. Ставки на перемогу "Спартака" в основний час приймаються з коефіцієнтом 1,80. Нічия оцінюється котируванням 3,70. А показники на успіх команди з Салонік досягають рівня 4,33. При цьому аналітики прогнозують досить високу результативність гри. На те, що буде забито не менше трьох м'ячів, можна поставити з коефіцієнтом 1,85.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому матчі, який пройшов тиждень тому в Греції, ПАОК здобув вольову перемогу - 3:2. При цьому варто виділити гру захисника збірної України Євгена Хачеріді, який відзначився привезеним пенальті у ворота своєї команди.

Сам поєдинок ознаменувався нападом на російських журналістів, які спровокували грецьких уболівальників непристойними жестами і вигуками.