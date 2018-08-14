Спартак - ПАОК: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Московський "Спартака" у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з грецьким ПАОКом. Після поразки в Салоніках (2:3) команда Массімо Каррери прийме суперника на полі стадіоні "Відкриття Арена". Початок зустрічі - о 20:30 за київським часом.
Поєдинок можна буде побачити в ефірі російських телеканалів - "Матч ТВ", "Матч Футбол 1" і нового мовника "Матч! Прем'єр". За годину до стартового свистка вболівальникам буде запропоновано аналітичну студію за участю експертів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ПАОК здобув вольову перемогу над "Спартаком" в першому матчі третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Одним з антигероїв для грецького клубу ледь не став захисник збірної України Євген Хачеріді, який заробив пенальті у власні ворота. На його щастя Промес удар з "точки" не реалізував.
Відзначимо, що сам поєдинок був затьмарений заворушеннями. Грецькі фанати напали на російських журналістів після того, як представники росЗМІ вигукували нецензурні кричалки на адресу суперників.
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