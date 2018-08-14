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Спартак - ПАОК: де дивитися матч Ліги чемпіонів

6.7тЧитати новину російською

Московський "Спартака" у вівторок, 14 серпня, проведе матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з грецьким ПАОКом. Після поразки в Салоніках (2:3) команда Массімо Каррери прийме суперника на полі стадіоні "Відкриття Арена". Початок зустрічі - о 20:30 за київським часом.

Поєдинок можна буде побачити в ефірі російських телеканалів - "Матч ТВ", "Матч Футбол 1" і нового мовника "Матч! Прем'єр". За годину до стартового свистка вболівальникам буде запропоновано аналітичну студію за участю експертів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ПАОК здобув вольову перемогу над "Спартаком" в першому матчі третьої кваліфікації Ліги чемпіонів. Одним з антигероїв для грецького клубу ледь не став захисник збірної України Євген Хачеріді, який заробив пенальті у власні ворота. На його щастя Промес удар з "точки" не реалізував.

Відзначимо, що сам поєдинок був затьмарений заворушеннями. Грецькі фанати напали на російських журналістів після того, як представники росЗМІ вигукували нецензурні кричалки на адресу суперників.

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Місце
РосіяМосква
Об'єкти
Спартак МоскваФК Славiя
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