"Динамо" - "Тамбов": онлайн відеотрансляція матчу чемпіонату Росії з футболу

У матчі 21-го туру чемпіонату Росії з футболу московське "Динамо" проведе вдома матч проти "Тамбова".

Початок зустрічі 7 березня в 15:30 за київським часом (16:30 мск).

"Краснодар" має рекордну діючу безпрограшну серію - десять матчів. В останній раз команда програла 22 вересня. Після цього були чотири перемоги (в тому числі над "Спартаком" 2:1) і шість нічиїх. Краснодарці - найближчі переслідувачі "Зеніту" і відстають від нього всього на вісім очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня головний тренер ЦСКА Віктор Гончаренко відштовхнув наставника "Спартака" Доменіко Тедеско після матчу 1/4 фіналу Кубка Росії.

Сама зустріч між "Спартаком" і ЦСКА відбулася на стадіоні "Відкриття Арена" і завершився з рахунком 3:2 в додатковий час.

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