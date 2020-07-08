Сьомін звинуватив Кикнадзе в підлому вчинку

Колишній тренер київського "Динамо" і московського "Локомотива" Юрій Сьомін розповів, як себе вів напередодні його відставки генеральний директор "залізничників" Василь Кікнадзе.

У травні рада директорів "Локо" вирішида не продовжувати контракт з Сьоміним і призначила замість нього серба Марко Ніколіча.

"Все, що говорить Кiкнадзе, іноді потрібно так ... Наполовину. Кiкнадзе ходив по кімнатах гравців і налаштовував їх проти тренера", – пояснив ситуацію 73-річний фахівець в програмі "Інсайдери" на телеканалі "Матч Прем'єр".

Раніше відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" вигнати Сьоміна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно з'явилися чутки про призначення Юрій Павловича головним тренером київського "Динамо".

Пізніше Сьомін заявив, що не вважає коректним коментувати інформацію про своє повернення в київське "Динамо", поки у команди є тренер в особі Олексія Михайличенка.