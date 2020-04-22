Соловйова зацькували за "Динамо" і Майдан: спортивні підсумки 21 квітня

Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив під шквал критики через слова про Майдан і московське "Динамо", а ЗМІ дізналися про сенсаційний "план Б" в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 квітня.

Крім того, Євген Хачеріді вперше прокоментував скандал у Білорусі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Соловйова зацькували в мережі за слова про Майдан і московське "Динамо"

"Отримати сповна": Уткін пригрозив Соловйову

"Динамо" в Лізі чемпіонів: УЄФА озвучив сенсаційний "план Б"

Без Мессі і Роналду в топ-3: названі найбільш технічні гравці в історії футболу

"На свій страх і ризик": з'явилися нові подробиці смерті 22-річного гравця "Локомотива"

"Він помер..." Ємельяненка "поховали"

Шарій похвалився відео з Майком Тайсоном і облажався

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!