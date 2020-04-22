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22 квітня • оновлено в 10:03
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Соловйова зацькували за "Динамо" і Майдан: спортивні підсумки 21 квітня

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Російський пропагандист Володимир Соловйов потрапив під шквал критики через слова про Майдан і московське "Динамо", а ЗМІ дізналися про сенсаційний "план Б" в Лізі чемпіонів.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини вівторка, 21 квітня.

Крім того, Євген Хачеріді вперше прокоментував скандал у Білорусі. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Василь Уткін Володимир Соловйов Євген Хачеріді
Теги
Динамо Москва ФК Динамо Київ
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