Смолов одружується на Юмашевій чи ні: що відомо

Піар-менеджер 29-річного нападаючого збірної Росії Федора Смолова заявила, що чутки про одруження гравця на 17-річній внучці Бориса Єльцина Марії Юмашевій є неправдивими.

"Я перший раз чую про це. Ні, не можу підтвердити. Думаю, це всього лише припущення. Я б знала. Такої інформації у мене немає. Фотографію Федір виставив, у відпустці вони були разом. Про весілля я вперше чую!" – цитує слова агента видання Чемпіонат.

Федір Смолов і Марія Юмашева Столиця С

Спільна фотографія Смолова та Юмашевої вперше з'явилася в Instagram футболіста 3 січня. Згідно з чутками, весільна церемонія повинна пройти після того, як внучці Єльцина виповниться 18 років. Місцем проведення урочистої події має стати острів Сент-Барт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федір Смолов і Марія Юмашева були неодноразово помічені разом в театрах та інших світських заходах.

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