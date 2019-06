Смертельно хворий екс-футболіст "Зеніта" попрощався з друзями й уболівальниками

Експівзахисник російського "Зеніту" голландець Фернандо Ріксен за допомогою пристрою генерації мови оголосив про те, що більше не в силах боротися з прогресуючим невиліковним захворюванням і запросив всіх своїх друзів на прощальну зустріч.

42-річний гравець із 2013 року хворий на боковий аміотрофічний склероз і нині перебуває у хоспісі в Шотландії.

"Привіт! У мене особливий вечір 28-го. Оскільки мені стає дуже важко, це буде моя остання ніч. Приходьте і зробіть її пам'ятною. Сподіваюся, скоро побачимося, Фернандо", — написав Ріксен.

