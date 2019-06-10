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Смертельно хворий екс-футболіст "Зеніта" попрощався з друзями й уболівальниками

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Експівзахисник російського "Зеніту" голландець Фернандо Ріксен за допомогою пристрою генерації мови оголосив про те, що більше не в силах боротися з прогресуючим невиліковним захворюванням і запросив всіх своїх друзів на прощальну зустріч.

42-річний гравець із 2013 року хворий на боковий аміотрофічний склероз і нині перебуває у хоспісі в Шотландії.

"Привіт! У мене особливий вечір 28-го. Оскільки мені стає дуже важко, це буде моя остання ніч. Приходьте і зробіть її пам'ятною. Сподіваюся, скоро побачимося, Фернандо", — написав Ріксен.

У середньому тривалість життя з діагнозом хвороби Ріксена становить від 3 до 5 років, однак знаменитий британський фізик-теоретик Стівен Хокінг прожив із подібною недугою 54 роки.

Найімовірніше, Ріксен збирається скористатися правом на пасивну евтаназію, яка дозволена у Великобританії. Тобто добровільно піти з життя, навмисно припинивши терапію, яка підтримує організм.

Роналду надавав підтримку Ріксену

Роналду надавав підтримку Ріксену

Як зазначає The Mirror, захід "Вечір з Фернандо Ріксеном" пройде в готелі Goglasgow Urban. Вхідний квиток коштуватиме 70 фунтів, виручені кошти спрямують фонду боротьби з невиліковною хворобою.

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Фернандо Ріксен виступав за "Зеніт" із 2006 по 2009 роки. Разом з російським клубом він став чемпіоном країни, а також володарем Кубка і Суперкубка УЄФА. Голландець також відомий виступами за "Глазго Рейнджерс" (2000-2006 рр.).

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий бельгійський фахівець Стівен Лаурінс, визнаний у всьому світі провідним клініцистом і дослідником в галузі неврології свідомості, порадив фанатам Міхаеля Шумахера не чекати позитивних новин. На думку професора, семиразовий чемпіон Формули-1 навряд чи зможе повністю відновитися.

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Тема
чемпіонат Росії
Особи
Стівен ХокінгМіхаель Шумахер
Тег
ФК Зеніт
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