"Служу народу України": Зозулю нагородили медаллю за допомогу армії

Українського нападника "Альбасете" Романа Зозулю, який регулярно допомагає армії, нагородили медаллю "Операція об'єднаних сил. За звитягу та вірність".
"Служу народу України. Дякую", – повідомив про отримання нагороди футболіст у себе у Facebook, прикріпивши відповідну фотографію.
Роман Зозуля
радіо Свобода
Нагадаємо, що раніше Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски і передав їх у розпорядження Збройних сил України. Він також допоміг лікарні в місті Альбасете, купивши спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко, але це не допомогло йому отримати похвалу від іспанських уболівальників, багато з яких все ще вважають його нацистом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лютому 2017 року Зозуля перейшов у "Райо Вальєкано".
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозного цькування Зозуля змушений був повернутися у свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов у "Альбасете", де поступово став одним із лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
Наступного дня іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту.
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії та керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Ввечері 16 грудня Роман виступив із потужною відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
7 лютого "Райо Вальєкано" за цей інцидент отримав штраф у 18 тисяч євро, а також часткове закриття трибун на два найближчі домашні матчі.
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