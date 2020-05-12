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12 травня • оновлено в 12:38
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"Служу народу України": Зозулю нагородили медаллю за допомогу армії

1.6т
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Українського нападника "Альбасете" Романа Зозулю, який регулярно допомагає армії, нагородили медаллю "Операція об'єднаних сил. За звитягу та вірність".

"Служу народу України. Дякую", – повідомив про отримання нагороди футболіст у себе у Facebook, прикріпивши відповідну фотографію.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

радіо Свобода

Нагадаємо, що раніше Зозуля закупив тести на коронавірус і захисні маски і передав їх у розпорядження Збройних сил України. Він також допоміг лікарні в місті Альбасете, купивши спеціальне шарнірно-зчленоване ліжко, але це не допомогло йому отримати похвалу від іспанських уболівальників, багато з яких все ще вважають його нацистом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Роман Зозуля
Тег
Збройні сили України
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