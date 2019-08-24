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"Слава Україні!" Екслегіонер "Динамо" відзначився яскравим перфомансом у мережі

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Колишній футболіст київського "Динамо" Даніло Сілва привітав українців з Днем незалежності країни.

Бразильський захисник на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram присвятив Україні пост. Сілва опублікував знімок з Каліфорнії, на якому він позує в майці із зображенням національної герба нашої країни.

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Instagram Данило Сілви

Instagram Данило Сілви

"З Днем незалежності України! Слава Україні", – написав Данило українською.

Відзначимо, що іспанський нападник київського "Динамо" Фран Соль також привітав українців з Днем прапора та незалежності країни, зібравши безліч захоплених коментарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик в День прапора України красиво поставив на місце росіянина, який вирішив потролити українців в національне свято.

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Тема
День Незалежності
Особа
Данило Сілва
Тег
ФК Динамо Київ
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