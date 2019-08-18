"Скучили по Донецьку": український тренер розповів про футболістів з Донбасу

Головний тренер "Авангарду" з Краматорська Олександр Косевич зізнався, що в команді більшість футболістів - переселенців з Донбасу - грають не за гроші.

Олександр Косевич та футболісти "Авангарду"

"У нас команда скромна. У нас є середня зарплата, є звичайна премія. У команді підібрані футболісти з Донбасу. Це не вимагає стимулу сьогодні. Ми скучили по Донецьку, скучили по дому. Все, що можемо, ми віддаємо на поле. Складно живеться людині в гостях. 70 відсотків у нас донбасівці грають. У кожного є постраждалі - у кого-то згорів будинок, у кого-то - квартира. Напевно, їх більше тримає в команді ось це. Ні до якому разі не фінанси, які не стимуляція" , - цитує Косевіча прес-служба краматорського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екс-футболіст донецького "Шахтаря" Іван Ордець, який цього літа перейшов в російське "Динамо" (Москва), розповів про "братерську дружбу" українців і росіян і пропаганді в українських ЗМІ.

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