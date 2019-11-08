"Скоро Ленін прокинеться": в Росії заговорили про "футбольний переворот"

Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) невдоволено новою формою збірної Росії.

Як повідомляє Telegram-канал "Мутко проти", у РФС піддали критиці якість екіпіровки, а також те, що дизайн форми мало чим відрізняється від попереднього.

Представлена нова форма збірної Росії РФС

Не виключено, що РФС розірве контракт з виробником екіпіровки –компанією Adidas. В даний момент діє угода до 2021 року на суму близько 400 мільйонів рублів на рік.

Російських футбольних чиновників особливо "порадував" перевернутий російський прапор на рукавах футболки і, як наслідок - злі відгуки уболівальників у соцмережах.

"Адідас" підігнав Росії за її ж гроші новий варіант форми футбольної збірної: з російським триколором на рукавах. Ось тільки біло-синьо-червоним прапором РФ це стає тільки в одному варіанті – якщо підняти руки вгору. А ви говорите, що у британців гумор тонкий! Німці теж нічого так приколюються", – повідомляється в одному з пабліків.

А скандально відомий коментатор Василь Уткін назвав інцидент переворотом.

"Адідас не подумав про Росію. Мало того – його уявлення про красу протиставляються Росії – в естетичній системі Адідаса. Мені-то все одно, я не патріот. Я люблю свою країну тому що подобається, а не за фактом народження. Але ось як бути сотням тисяч уболівальників? Жах. Так чи інакше, це ж за фактом переворот. Він стався сьомого листопада і торкнувся основ державності. Скоро Ленін прокинеться", - написав Уткін у своєму телеграм-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін підтримав ідею створення в країні "футбольного колгоспу".

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