"Скільки я грав?" Коноплянка відреагував на перехід в "Шахтар"

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка висловив радість з приводу свого переходу в донецький "Шахтар".

29-річний футболіст підписав з "гірниками" трирічний контракт і заявив, що ні з ким не радився з цього приводу.

Євген Коноплянка ФК "Шахтар"

"Настрій радісний, але в той же час я втомлений, бо спав лише три години. Хочеться швидше набратися сил. Але дуже щасливий! Готовий добиватися успіхів з новою командою. Звичайно, радий поверненню до України. Це мій дім. Чи радився з кимось до переходу? А що радитися? Скільки я грав в "Дніпрі", дев'ять років? Я знаю "Шахтар", так що і радитися ні з ким не потрібно. Тут багато моїх друзів, спілкувався з ними і раніше. Знаю, куди перейшов, і знаю свої цілі. Тепер головне – їх досягти", – наводить слова Коноплянки прес-служба чемпіонів України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" відмовився продавати італійському "Мілану" свого бразильського лідера Тайсона.

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