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Скандального екс-гравця збірної України вигнали з команди пивзаводу

4.4тЧитати новину російською

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв звільнений з поста головного тренера любительського клубу "Хмельницький", головний спонсором якого є Хмельницький пивоварний завод.

Також з клубу пішов його помічник Дмитро Момотенко і кілька футболістів.

Екс-динамівець очолив клуб у березні 2018 року і провів з командою 6 матчів, в яких 5 разів програв.

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"Перш, ніж я приїхав, мені було обіцяно одне, але з часом я побачив, що це все неправда, і, як я розумію, це все було заради піару. Ну нічого - попіаритися трохи клуб. Багато розбіжностей було з керівництвом" - заявив Алієв в інтерв'ю FootballHub.

Останньою професійною командою, за яку грав Олександр був "Тараз" (Казахстан). Надалі український хавбек виступав в аматорських клубах "Катандзаро" і "Стара Боярка".

Як повідомляв OBOZREVATEL , Алієв двічі побив дружину, яка після побоїв написала заяву в поліцію. Крім того, футболіст ударив і сина подружжя від першого шлюбу.

Відзначимо, що Тетяна Алієва не витримала знущань чоловіка і подала на розлучення.

Особа
Олександр Алієв
Місце
УкраїнаХмельницький
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