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14 лютого • оновлено в 16:46
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Скандальний український арбітр-зрадник буде судити матчі російської Прем'єр-ліги

1.7т
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Колишній суддя української Прем'єр-Ліги Анатолій Жабченко, який отримав російське громадянство після анексії Криму, буде обслуговувати матчі РФПЛ.

"Він суддя прем'єр-ліги. Готується до роботи з ВАР. Був на зборі в Сочі кілька тижнів тому. Він теж брав у ньому участь. Подивимося, як арбітри здадуть тести. Шанси є у всіх. Сподіваюся, у нас буде складне завдання при виборі, кого призначити на матчі чергового туру. Сподіваюся, вибір буде великим", – цитує слова глави суддівського корпусу Російського футбольного союзу (РФС) Віктора Кашшаї інформагентство Спорт-Експрес.

Анатолій Жабченко

Анатолій Жабченко

Eurosport

Нагадаємо, що у 2017 році арбітри, які судили матчі УПЛ, Юрій Вакс і Анатолій Жабченко були внесені в базу сайту "Миротворець", на якому розміщують людей, які порушують закони України.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, після розриву відносин із ФФУ Жабченко був включений у список суддів, які можуть обслуговувати матчі чемпіонату Росії.

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Тема
чемпіонат Росії
Особа
Анатолій Жабченко
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филя филя
филя филя
судя по отсутствию комментариев в предыдущей подобной новости от 17 года - обос всем покуй на твои испражнения)
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