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2 жовтня • оновлено в 19:44
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Скандальний українець очолив московський "Спартак"

2.1т Читати матеріал російською

Відомий український ексфутболіст Сергій Кузнецов тимчасово очолив московський "Спартак" після відставки головного тренера Олега Кононова.

Сергій Кузнецов (на другому плані)

Сергій Кузнецов (на другому плані)

37-річний Кузнєцов народився в Харкові, але в 9 років переїхав в Угорщину, тому що батька (теж Сергій, був захисником) запросили із запорізького "Металурга" в "Ференцварош". Там Кузнєцов і почав займатися футболом: з 1991-го по 2000-й тренувався в школі клубу, грав нападника в молодіжці і дублі.

З 2011-го по 2014-й Сергій виступав у кримському "Севастополі", забивши 39 голів в 48 матчах, а в 2012 став учасником гучного скандалу.

За тур до фінішу Першої ліги "Севастополь" обіграв запорізький "Металург" (2:1) – прямого конкурента за вихід в УПЛ – і обійшов його в таблиці. Переможний гол Кузнецов забив рукою.

Новини
Легенді "Спартака" поставили страшний діагноз

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня "Спартак" поступився португальській "Бразі" (1:2, 0:1) в двох матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи і завершив виступ в єврокубках цього сезону. "Червоно-білі" в четвертий раз за останні сім років не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи. Такий провал своєї команди вболівальники назвали ганьбою для Росії.

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Місце
Росія
Тег
Спартак Москва
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Харченко Вiталiй
Харченко Вiталiй
Не кузнецов, а марадона!
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