Скандальний українець очолив московський "Спартак"

Відомий український ексфутболіст Сергій Кузнецов тимчасово очолив московський "Спартак" після відставки головного тренера Олега Кононова.

Сергій Кузнецов (на другому плані)

37-річний Кузнєцов народився в Харкові, але в 9 років переїхав в Угорщину, тому що батька (теж Сергій, був захисником) запросили із запорізького "Металурга" в "Ференцварош". Там Кузнєцов і почав займатися футболом: з 1991-го по 2000-й тренувався в школі клубу, грав нападника в молодіжці і дублі.

З 2011-го по 2014-й Сергій виступав у кримському "Севастополі", забивши 39 голів в 48 матчах, а в 2012 став учасником гучного скандалу.

За тур до фінішу Першої ліги "Севастополь" обіграв запорізький "Металург" (2:1) – прямого конкурента за вихід в УПЛ – і обійшов його в таблиці. Переможний гол Кузнецов забив рукою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня "Спартак" поступився португальській "Бразі" (1:2, 0:1) в двох матчах плей-офф кваліфікації Ліги Європи і завершив виступ в єврокубках цього сезону. "Червоно-білі" в четвертий раз за останні сім років не зміг подолати кваліфікацію Ліги Європи. Такий провал своєї команди вболівальники назвали ганьбою для Росії.

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