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Скандальний Мораес не зіграє за збірну України у відборі Євро-2020: що трапилося

3.2тЧитати матеріал російською

Форвард донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес не допоможе своїм командам у найближчих матчах.

Футболіст, який потрапив у гучний скандал у відбірковому турнірі Євро-2020, отримав перелом ребер і вилетів на тривалий термін. "Нападник "Шахтаря" пропустить приблизно місяць через перелом двох ребер", – повідомили в прес-службі "гірників".

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Так, нападник пропустить не тільки кінцівку клубного сезону, а й найближчі матчі збірної України у кваліфікації до континентальної першості з командами Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

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Тема
Євро-2020
Особа
Жуніор Мораес
Теги
збірна України з футболуФК Шахтар
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