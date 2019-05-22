Скандальний Мораес не зіграє за збірну України у відборі Євро-2020: що трапилося

Форвард донецького "Шахтаря" і збірної України Жуніор Мораес не допоможе своїм командам у найближчих матчах.

Футболіст, який потрапив у гучний скандал у відбірковому турнірі Євро-2020, отримав перелом ребер і вилетів на тривалий термін. "Нападник "Шахтаря" пропустить приблизно місяць через перелом двох ребер", – повідомили в прес-службі "гірників".

Так, нападник пропустить не тільки кінцівку клубного сезону, а й найближчі матчі збірної України у кваліфікації до континентальної першості з командами Сербії (7 червня) та Люксембургу (10 червня).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже за три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" у грі відбору Євро-2020 із Португалією, а 25 березня вийшов у стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив законність виступів Мораеса за збірну України.

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