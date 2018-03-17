Скандальний екс-футболіст збірної України очолив команду пивзаводу

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв очолив аматорський клуб "Хмельницький", головний спонсором якого є Хмельницький пивоварний завод.

Останнім професійною командою, за яку грав Олександр був "Тараз" (Казахстан). Надалі український хавбек виступав в аматорських клубах "Катандзаро" і "Стара Боярка".

Про призначення футболіста на цю посаду повідомляється в Facebooke команди.

Як повідомляв "Обозреватель", Алієв двічі побив дружину, яка після побоїв написала заяву в поліцію. Крім того, футболіст ударив і сина подружжя від першого шлюбу.

Відзначимо, що Тетяна Алієва не витримала знущань чоловіка і подала на розлучення.