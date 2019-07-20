Скандал зі збірною України: у справі Мораеса поставлено крапку

Федерація футболу Люксембургу не буде оскаржувати рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА щодо участі в матчах збірної України форварда Жуніора Мораеса.

Як написав у себе в Facebook глава ФФУ Андрій Павелко, так зване "справа Мораеса" схоже остаточно стало історією.

"Вчора отримав офіційний лист від Федерації футболу Люксембургу за підписом президента Паула Філіпа і віце-президента Жан-Жака Шонкерта. Люксембурзькі колеги повідомляють, що не будуть оскаржувати в Спортивному арбітражному суді (КАС) в Лозанні рішення Контрольно-дисциплінарного органу та Апеляційного комітету УЄФА про тому, що участь Мораеса в матчах збірної України у відборі Євро-2020 проти збірних Люксембурга і Португалії було правомірним. Сподіваюся і впевнений, що і наші колеги і друзі з Португалії приймуть таке ж рішення", – розповів Павелко.

20 червня з'явилася інформація, що Федерація футболу Люксембургу зажадала від УЄФА обгрунтування причин відхилення апеляції у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Бразильський форвард "Шахтаря" Жуніор Мораес 18 березня отримав український паспорт і був запрошений до збірної України.

Вже через три дні гравець дебютував за "жовто-синіх" в грі відбору Євро-2020 з Португалією, а 25 березня вийшов в стартовому складі в матчі з Люксембургом.

Федерація футболу Люксембургу подала протест на результат зустрічі, яка завершилася драматичною перемогою українців – 1:2.

УЄФА на своєму офіційному сайті підтвердив законність виступів Мораеса за збірну України.

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