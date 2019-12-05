Скандал у матчі "Шахтар" – "Динамо": кияни зробили нову заяву

Київське "Динамо" вирішило оскаржити рішення Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) УАФ (колишньої ФФУ), винесене за підсумками виїзного матчу проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляє офіційний сайт клубу, "Динамо" подало апеляцію на рішення про покарання команди одним матчем без глядачів, тому вболівальники зможуть відвідати найближчий домашній поєдинок киян проти "Зорі", поки йде слухання з цього питання. Гра проти луганчан пройде на НСК "Олімпійський" в неділю.

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Нагадаємо, що "Динамо" знаходиться на другому місці в турнірній таблиці і випереджає підопічних Віктора Скрипника, які йдуть третіми, на два очки. "Шахтар" впевнено лідирує в чемпіонаті, відірвавшись від киян на 11 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний у минулому захисник "Динамо" Стефан Решко прокоментував майбутній матч команди в Лізі Європи проти "Лугано".

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