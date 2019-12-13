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13 грудня • оновлено в 20:40
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Скандал дня: президента московського ЦСКА відсторонили від футболу

2.1т
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Президент московського ЦСКА Євгеній Гінер отримав жорстоке покарання за образу глави суддівського комітету Російського футбольного союзу (РФС) Олександра Єгорова.

Глава армійського клубу звинуватив чиновника в корупції, за що був на три місяці відсторонений від футболу і оштрафований на мільйон рублів.

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Євген Гінер

Євген Гінер

ПФК ЦСКА

"Його слова перевершила норму відносин між суб'єктами футболу, адже Гінер і Єгоров – суб'єкти футболу. Заборонити Гінеру здійснення будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, на три місяці та умовно на один рік. Також оштрафувати на один мільйон рублів. Він може оскаржити в апеляційному комітеті це рішення. Гінер був присутній на початку засідання, висловив свою точку зору з приводу його слів", – йдеться у заяві комітету з етики РФС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському футболі через гучні суддівські скандали вирішили заборонити клубам критикувати арбітрів.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
чемпіонат Росії
Тег
ЦСКА Москва
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Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Бывает Помню, как Рамзан Кадыров в микрофон на стадионе орал про судью.
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