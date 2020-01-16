Скандал через допінг у "Динамо": з'явилася інформація про вчинок Бесєдіна

Інформація, що з'явилася ввечері 15 січня, про те, що нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін нібито не визнає свою провину в допінг-скандалі, не відповідає дійсності.

Артем Бесєдін dynamo.kiev.ua

Про це повідомив телеграм-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Бесєдін, навпаки, співпрацює з органами, які проводять розслідування. Це слово не означає "визнання" або "невизнання" своєї провини. Крім того, ні про яку пробу "Б" мова також не йде.

Нагадаємо, Бесєдіну загрожує дискваліфікація через провалений допінг-тест після виїзного матчу Ліги Європи проти "Мальме" (3:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен прийняти рішення по українському футболісту в найближчі дні.

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