Головна Новини
16 січня • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Скандал через допінг у "Динамо": з'явилася інформація про вчинок Бесєдіна

1.4т
Читати матеріал російською

Інформація, що з'явилася ввечері 15 січня, про те, що нападник київського "Динамо" Артем Бесєдін нібито не визнає свою провину в допінг-скандалі, не відповідає дійсності.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

dynamo.kiev.ua

Про це повідомив телеграм-канал "Динамо Київ Inside". За інформацією джерела, Бесєдін, навпаки, співпрацює з органами, які проводять розслідування. Це слово не означає "визнання" або "невизнання" своєї провини. Крім того, ні про яку пробу "Б" мова також не йде.

Новини
Без Бесєдіна: "Динамо" ухвалило важливе рішення

Нагадаємо, Бесєдіну загрожує дискваліфікація через провалений допінг-тест після виїзного матчу Ліги Європи проти "Мальме" (3:4).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен прийняти рішення по українському футболісту в найближчі дні.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги