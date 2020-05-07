Головна Новини
7 травня • оновлено в 12:59
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Сильно перебільшені": лікар "Лаціо" відверто висловився про коронавірус

3.7т
Читати матеріал російською

Головний лікар "Лаціо" Іво Пульчіні заявив, що страхи щодо відновлення футбольного сезону через коронавірус не мають під собою особливого підґрунтя, оскільки небезпека хвороби перебільшена.

"Страхи сильно перебільшені. Якщо гравці команди здорові, постійно проходять тестування і грають в стерильному середовищі, то про що йде мова? Чому ми вважаємо здорових людей хворими?" – цитує слова Пульчіні видання SportMediaset.

Гравці "Лаціо"

Гравці "Лаціо"

Lazio News 24

Він також пояснив, чому не носив би маску під час матчів.

"Якщо це правда, що вірус передається виключно через дихальні шляхи, я б не носив маску на футбольному полі через піт. Його краплі падають не в метрі, а в декількох сантиметрах від рота. Ви будете дихати вуглекислим газом, навіть перебуваючи в масці", – зазначає Пульчіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Італії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Теми
Чемпіонат Італії Коронавірус
Тег
ФК Лаціо Рим
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавірусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Динамо Брест
VS
Динамо Минск
Победа Динамо Брест с форой (0)
1.57 Сделать ставку
Смолевичи
VS
БАТЭ
Победа БАТЭ с форой (-1.5)
1.79 Сделать ставку
Витебск
VS
Шахтер Солигорск
Инд. тотал Шахтера больше 1.5
2.04 Сделать ставку
Ислочь
VS
Белшина
Инд. тотал Ислочи больше 1.5
1.96 Сделать ставку
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Неман
VS
Рух
Победа Немана с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Славия
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.84 Сделать ставку
Городея
VS
Минск
Инд. тотал Городеи больше 1
1.97 Сделать ставку
Слуцк
VS
Энергетик-БГУ
Обе забьют
1.81 Сделать ставку