Головний лікар "Лаціо" Іво Пульчіні заявив, що страхи щодо відновлення футбольного сезону через коронавірус не мають під собою особливого підґрунтя, оскільки небезпека хвороби перебільшена.

"Страхи сильно перебільшені. Якщо гравці команди здорові, постійно проходять тестування і грають в стерильному середовищі, то про що йде мова? Чому ми вважаємо здорових людей хворими?" – цитує слова Пульчіні видання SportMediaset.

Гравці "Лаціо" Lazio News 24

Він також пояснив, чому не носив би маску під час матчів.

"Якщо це правда, що вірус передається виключно через дихальні шляхи, я б не носив маску на футбольному полі через піт. Його краплі падають не в метрі, а в декількох сантиметрах від рота. Ви будете дихати вуглекислим газом, навіть перебуваючи в масці", – зазначає Пульчіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуби Серії А провели нараду, на якій визначилися з крайньою датою відновлення сезону 2019/20.

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