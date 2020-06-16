Сидорчук закликав українців до відповідальності через коронавiрус

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук закликав всіх українців відповідально підійти до рекомендацій МОЗ, щоб побороти пандемію коронавiрусу.

За словами футболіста найголовніше – закінчити нинішній чемпіонат, однак в Україні зараз не дуже хороша обстановка з поширенням COVID-19.

"Люди продовжують хворіти, кількість нових випадків виявлення вірусу збільшується з кожним днем, тому потрібно розуміти, що це ще не закінчилося і не просто так люди два місяці просиділи на карантині. Потрібно дотримуватись рекомендацій, які дає МОЗ, і бути максимально корисним в цьому плані не тільки собі, а й усьому суспільству", – сказав Сидорчук в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій ледь не отримав перелом ноги на 82-й хвилині зустрічі після того, як захисник луганчан Ловро Цвек в'їхав йому прямою ногою, пробивши екіпіровку. Сидорчук був змушений покинути поле, а після гри йому наклали п'ять швів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за станом на ранок вівторка, 16 червня, в Україні офіційно підтверджено 32 476 випадків коронавiрусної інфекції. З них 666 були виявлені за минулу добу.