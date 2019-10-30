Капітан "Динамо" забив фантастичний "радіокерований" гол "Шахтарю" - опубліковано відео

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук відзначився неймовірним ударом в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу проти донецького "Шахтаря".

На 22-й хвилині 28-річний півзахисник збірної України побачив, що Андрія П'ятов далеко вийшов з воріт і ударом метрів з 18 запустив м'яч чітко в кут. Шкіряна сфера летіла в руки голкіперу "гірників", але в останній момент немов на радіокеруванні зрадницьки вильнула в сторону.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на цей фантастичний шедевр.

Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня зустріч між цими командами в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!