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30 жовтня • оновлено в 20:42
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Капітан "Динамо" забив фантастичний "радіокерований" гол "Шахтарю" - опубліковано відео

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Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук відзначився неймовірним ударом в матчі 1/16 фіналу Кубка України з футболу проти донецького "Шахтаря".

На 22-й хвилині 28-річний півзахисник збірної України побачив, що Андрія П'ятов далеко вийшов з воріт і ударом метрів з 18 запустив м'яч чітко в кут. Шкіряна сфера летіла в руки голкіперу "гірників", але в останній момент немов на радіокеруванні зрадницьки вильнула в сторону.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися на цей фантастичний шедевр.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 10 серпня зустріч між цими командами в рамках 3-го туру Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників". У кінцівці гравці не змогли стриматися і влаштували бійку.

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Тема
Кубок України з футболу
Особа
Сергій Сидорчук
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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