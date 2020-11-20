Швейцарія – Україна: ЗМІ повідомили про нові терміни розгляду справи в УЄФА

Рішення щодо скасованого матчу шостого туру Ліги націй між Швейцарією та Україною буде ухвалене не раніше наступного тижня.

Як повідомляє видання Футбол24, до понеділка, 23 листопада, обидві сторони мають подати в Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА письмові пояснення ситуації, що склалася. Тільки після цього буде призначена дата слухань у справі.

Нагадаємо, що через коронавірус у збірній України головний лікар кантону Люцерн Роджер Харсталл відправив нашу команду на карантин, що призвело до скасування поєдинку Ліги націй. Пізніше він пояснив своє рішення. Після повернення на батьківщину вся українська делегація здала негативні тести на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представники української діаспори в Швейцарії викрили Харсталла у вибірковому правосудді, нагадавши про те, як він дозволив грати клубам, в яких були зафіксовані випадки коронавірусу.