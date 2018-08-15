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"Шукаємо": Суркіс сказав, кого хоче купити "Динамо"

5.5тЧитати новину російською

Президент "Динамо" Ігор Суркіс після переможного матчу "Динамо" зі "Славією" зізнався, що селекціонери досі шукають форварда в команду.

"Продовжуємо шукати нападника. Сподіваюся, що нам вдасться його знайти. Розуміємо, що з одним Бесєдіним нам буде дуже важко. Ми взяли Супрягу, але поки він відновиться і почне грати, пройде час. Є Русин, але ми шукаємо форварда, знову ж таки не для кількості, а для якості", - заявив Ігор Михайлович в ефірі FootballHub.

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Нагадаємо, що матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Динамо" - "Славія" завершився з рахунком 2:0.

У плей-офф відбору віце-чемпіон України зіграє з голландським "Аяксом".

Особа
Ігор Суркіс
Місце
Україна
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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