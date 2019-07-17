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"Штрафний ізолятор": з'явилося перше відео Кокоріна та Мамаєва в колонії

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Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв, які отримали тюремні терміни за розбійні напади, зіграли у футбол у колонії, де вони відбувають покарання.

Обидва футболісти поголені наголо. На відео, яке опублікував телеграм-канал Mash, автори додали смішні вставки з фільму "Костолом" і зробили озвучку.

Пізніше відео прокоментував начальник виправної колонії-4 у Бєлгородській області Сергій Плясов.

"Де вони грають? Які відеокадри? Всі питання до пресслужби УФСВП (Федеральна служба виконання покарань. — Ред.) У футбол вони не грали. Які кадри? Які кадри можуть бути? Вони нині сидять у штрафному ізоляторі", — цитує Плясова "Спорт-експрес".

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Кокоріна несподівано випустили із в'язниці: що трапилося

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Олександр Кокорін і Павло Мамаєв

Mash

Нагадаємо, що в жовтні минулого року футболісти Мамаєв і Кокорін у компанії друзів взяли вчасть у двох бійках у Москві, в результаті чого постраждали троє осіб. Футболістів визнали винними: Кокоріну дали півтора року в'язниці, а Мамаєву — один рік і п'ять місяців. Кокорін і Мамаєв перебувають у ІК-4 Бєлгородської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кокоріна та Мамаєва закрили в окремій камері.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Місце
Росія
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Diego Lena
Diego Lena
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Diego Lena
Diego Lena
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