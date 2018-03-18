Шовковський пропісочив Хачеріді: спортивні підсумки 17 березня

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський різко висловився про захисника команди Євгена Хачеріді, а український боксер Влад Сіренко добув розкішну перемогу нокаутом. "Обозреватель" представляє головні спортивні новини суботи, 16 березня.

Крім того, ФІФА прийняла рішення по відеоповторів на чемпіонаті світу в Росії. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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