Шовковський натякнув на конфлікти в "Динамо"

Легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський припустив, що в столичному клубі існують певні внутрішні проблеми у вигляді конфліктів.

За словами нинішнього помічника Андрія Шевченка в збірній України, він дуже близько сприймає невдачі "біло-синіх".

"Ви знаєте, я не можу коментувати зараз гру "Динамо". Для мене це рідний клуб, я тут виріс і всю свою кар'єру відіграв, і я переживаю за те, що відбувається всередині клубу. Це все що я можу сказати. Але це некоректно з мого боку щось говорити", – наводить слова Шовковського FootballHub.

Олександр Шовковський УАФ

Нагадаємо, напередодні київське "Динамо" не змогло обіграти "Копенгаген" у третьому турі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" зазнало серйозної втрати після матчу з "Копенгагеном".

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