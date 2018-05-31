Зідан оголосив про вихід з "Реала"

Головний тренер мадридського "Реалу" Зінедін Зідан з 1 червня залишає іспанський клуб. Про це француз оголосив на спеціальній прес-конференції.

"Я прийняв це рішення тому, що дуже люблю цей клуб. Думаю, нам не варто продовжувати співпрацю в наступному сезоні. Зміни будуть кращими для всіх. Багато хто скаже, що це рішення зовсім безглузде, але я вважаю, що зараз саме той момент, коли необхідно щось змінювати у кар'єрі. Мадрид дав мені все. Я буду близький з цим клубом завжди", - прокоментував Зізу такий розвиток подій, інформує AS.

У свою чергу президент "Реала" Флорентіно Перес зізнався, що такий крок з боку тренера став для нього повною несподіванкою. "Це сумний день. Я любив його як гравця і тренера, і це сильно вплинуло на мене, коли я почув про таке рішення", - підкреслив функціонер.

Бос мадридського клубу заявив, що не знає, ким замінить французького фахівця. ЗМІ вже дізналися, хто є головним кандидатом на заміну Зідану.

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос, який зганьбився під час фіналу Ліги чемпіонів у Києві, подякував Зізі за співпрацю. "Містер, як і у випадку з кар'єрою гравця, ви залишаєте клуб на висоті. Ваша спадщина неймовірна. Це була найуспішніша сторінка історії нашого улюбленого "Реала", - написав захисник у "Твіттері".

Míster, como jugador y ahora como entrenador, decidiste despedirte en lo más alto. Gracias por dos años y medio de fútbol, trabajo, cariño y amistad. Te vas pero tu legado ya es imborrable. Uno de los capítulos mas exitosos de la historia de nuestro querido @realmadrid pic.twitter.com/LtyEE5g71k — Sergio Ramos (@SergioRamos) 31 мая 2018 г.

Зазначимо, що Зінедін Зідан очолив мадридський "Реал" у 2016-му році. За три сезони він тричі привів "галактікос" до перемоги у Лізі чемпіонів, завоював "золото" чемпіонату Іспанії, по два рази вигравав Суперкубок УЄФА і клубний чемпіонат світу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів-2018 Зінедін Зідан висловив захват українцями.