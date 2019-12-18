Шість гравців "Динамо" потрапили до збірної групи Ліги Європи

Попри провальний виступ у груповому турнірі Ліги Європи, шестеро гравців київського "Динамо" увійшли до символічної збірної свого квартету.
Як повідомляє портал WhoScored, захисники Денис Попов, Артем Шабанов і Віталій Миколенко та півзахисники Беньямін Вербич, Віктор Циганков та Віталій Буяльський стали найкращими на своїх позиціях за статистичними показниками. У символічну збірну групи В також потрапили по двоє футболістів "Лугано" і "Копенгагена" і всього лише один гравець "Мальме", незважаючи на перше місце шведів.
Віталій Миколенко переживає відчай на останніх хвилинах матчу з "Лугано"
dynamo.kiev.ua
Символічна збірна групи В
Найвищу оцінку серед динамівців отримав Віталій Буяльський, рейтинг якого склав 7,6. На його рахунку один гол і дві гольові передачі у 4-х матчах.
Нагадаємо, що київське "Динамо" не зуміло подолати групову стадію Ліги Європи, ставши третьою командою квартету з 7-ма набраними очками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт програми "Великий футбол" Віталій Леоненко розповів, хто винен у провальному виступі киян у Лізі Європи.
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