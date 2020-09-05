Шевченко сказав, як збірнiй України грається при пандемії коронавiрусу

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко напередодні матчу 2-го туру Ліги націй проти Іспанії поділився відчуттям від поточного "коронавірусного" сезону.

За словами наставника "синьо-жовтих", ситуація нова для всіх.

"Ми повинні адаптуватися до цієї ситуації. Я прекрасно розумію, зараз багато чого змінилося, але це не головне. Головне – те, що футбол триває, уряди країн йдуть нам назустріч, УЄФА робить все можливе, щоб змагання тривали. Нам всім потрібно знайти вихід, але важливо не забувати, що головний пріоритет – це здоров'я людей ", – цитує Шевченка пресслужба УАФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер збірна України в 1-му турі Ліги націй обіграла суперників зi Швейцарії. Вирішальний гол в середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

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