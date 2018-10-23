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''Шалено подобається'': Гвардіола захопився Зінченком

4.5тЧитати матеріал російською

Наставник "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола розповів, чому на поле у матчі Ліги чемпіонів проти "Шахтаря" не вийшов гравець збірної України Олександр Зінченко. На думку іспанського фахівця, молодий українець не вписувався у тактичну схему на матч проти "гірників".

"Для мене було важко ухвалити таке рішення. Тому що я знаю, що сьогодні тут були його друзі. Я з ним говорив перед грою", — прокоментував ситуацію головний тренер "Манчестер Сіті".

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

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Гвардіола обнадіяв фанатів юного українця, що він обов'язково візьме участь в інших поєдинках команди.

"Зінченко — молодий хлопець, і у нього ще будуть шанси зіграти. Але мені шкода, що він не потрапив сьогодні у заявку. Це було зроблено із тактичних міркувань. Він мені шалено подобається, неймовірно тренується. Я задоволений тими іграми, які він провів", похвалив гравця збірної України Гвардіола.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" розгромно програв "Манчестер Сіті".

Особи
Пеп ГвардіолаОлександр Зінченко
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