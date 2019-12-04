Шалені гроші: Жажа Коельо розповів, як його преміював Ярославський

Ексфорвард "Металіста" Жажа Коельо згадав, як в Кубку УЄФА 2008/09 команда пройшла " Бешикташ " (0:1, 4:1), при цьому фантастичний перший гол в матчі-відповіді забив саме бразилець.

"Гол" Бешикташу "я можу повторити хоч зараз. Я ще в хорошій формі. Я постійно забивав м'ячі з таких дистанцій. Цілився в ворота - м'яч залетів у кут. Цей гол допоміг нам пройти "Бешикташ". Після цього Ярославський пообіцяв всій команді премію - 60 або 70 тисяч. Після матчу в роздягальню зайшов президент, сказав, що чекає мене в своєму офісі. Я прийшов, і він мені дав за цей матч з "Бешикташем" 100 тисяч доларів", - розповів Жажа в інтерв'ю в ефірі"Профутбола", текст якого наводить ua-football.

Нагадаємо, що за харківський "Металіст" Жажа провів майже 100 матчів у всіх турнірах, а в тому розіграші Кубка УЄФА разом з командою дійшов до 1/8 фіналу, де харків'яни поступилися "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Ярославський, який з 2005 по 2012 роки володів харківським футбольним клубом "Металіст", в минулому році зіграв весілля з 30-річною Мариною Свентіцкім. Пара разом уже 12 років і виховує трьох спільних дітей.

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