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11 листопада • оновлено в 09:34
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"Шахтар" зі скандалом обіграв "Динамо": спортивні підсумки 10 листопада

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Донецький "Шахтар" у скандальному матчі обіграв київське "Динамо", а російський боксер Денис Лебедєв розповів про те, як став жертвою нападу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 10 листопада.

Крім того, форварда Жуніора Мораеса забрала швидка з матчу "Шахтар" – "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Теми
Динамо - Шахтар Прем'єр-ліга України
Особи
Аліна Ягупова Жуніор Мораес Тайсон
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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