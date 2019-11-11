"Шахтар" зі скандалом обіграв "Динамо": спортивні підсумки 10 листопада

Донецький "Шахтар" у скандальному матчі обіграв київське "Динамо", а російський боксер Денис Лебедєв розповів про те, як став жертвою нападу.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 10 листопада.

Крім того, форварда Жуніора Мораеса забрала швидка з матчу "Шахтар" – "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Шахтар" у скандальному перерваному матчі обіграв "Динамо"

"Один ворушився, другий не дуже": російський боксер розповів, як на нього напали гопники

Мораеса з поля в матчі "Шахтар" - "Динамо" забрала швидка

Російський боєць UFC моторошним нокаутом "звернув шию" супернику

Тайсона вилучили після брудної провокації ультрас "Динамо"

Популярна фітнес-модель повністю роздяглася для фанатів

Українська баскетболістка Ягупова стала кращою в Туреччині

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!