"Шахтар" зі скандалом обіграв "Динамо": спортивні підсумки 10 листопада

Донецький "Шахтар" у скандальному матчі обіграв київське "Динамо", а російський боксер Денис Лебедєв розповів про те, як став жертвою нападу.
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Крім того, форварда Жуніора Мораеса забрала швидка з матчу "Шахтар" – "Динамо". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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