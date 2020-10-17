"Шахтар" живе в атмосфері страху, – Каштру

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру після великої перемоги над "Львовом" зізнався, що ситуація з коронавірусом дуже сильно психологічно вдарила по команді.

Донецький клуб вперше настільки серйозно зіткнувся з COVID-19 і пішов на самоізоляцію.

"Зараз ми живемо в атмосфері страху. Не дивлячись на те що вживаються всі заходи обережності, це є і у нас, і в усьому світі. Для футбольної команди раптово залишитися без десятка гравців – нічний кошмар. Слава Богу, у нас досить великих професіоналів, які повністю віддаються щоденній роботі. Це дозволило нам грати, – не скажу, що повністю спокійно, але з упевненістю. Ми правильно підійшли до матчу і змогли показати гідну гру. Але через відсутність багатьох футболістів зараз переживаємо не гарний момент, а нічний жах", – цитує Каштру пресслужба "гірників".

Португалець відмовився розглядати матч проти "Львова", як репетицію перед зустріччю Ліги чемпіонів з "Реалом".

"Репетиція? Коли у тебе є 13 гравців, ти далеко не втечеш від стартового складу і на наступний поєдинок. На щастя, я дуже довіряю своїм футболістам, дуже ціную їх за те, як вони працюють, як віддаються тренуванням. Це дозволяє мені спати спокійно. Я в них вірю, хоч їх і не так багато. Ми поїдемо в Мадрид з упевненістю в тому, що постараємося віддати своє найкраще. Постараємося добитися хорошого результату в старті ЛЧ", – підсумував Каштру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 6-го туру УПЛ "Шахтар" – "Львів" завершилась з рахунком 5:1. Дубль зробив Віктор Коваленко.