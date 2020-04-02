"Шахтар" згадав, як в три торкання розірвав "Челсі" в Лізі чемпіонів

Youtube-канал донецького клуб "Шахтаря" в той час, як весь світ знаходиться на карантині, порадував своїх шанувальників архівним відео з матчу проти "Челсі".

"Продовжуємо показувати ефектні м'ячі" Шахтаря "в рубриці #GoalOfTheDay! Згадуємо гол Вілліана в матчі" Шахтаря "з лондонським" Челсі " в Лізі чемпіонів в 2012 році", - йдеться в описі до відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воротар київського "Динамо" Денис Бойко розповів, як обматюкав свого колишнього партнера по команді Жуніора Мораеса.

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