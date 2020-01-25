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25 січня • оновлено в 19:05
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"Шахтар" здобув першу перемогу в році

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Донецький "Шахтар" в першому товариський матч на тренувальному зборі в турецькому Белеку обіграв "Лех", який після 20 турів йде 5-м у чемпіонаті Польщі.

Єдиний гол на 50-й хвилині забив Сергій Кривцов.

"Шахтар" - "Лех" – 1:0

Гол: Кривцов (50)

"Шахтар": Пятов (Трубін, 68), Ісмаїлі (Сіпріано, 61), Матвієнко (Хочолава, 61), Кривцов (Муравський, 76), Болбат (Кирюханцев, 68), Степаненко, Патрік (Бондаренко, 61), Тайсон ( Коноплянка, 46), Марлос (Вакула, 68), Тете (Коваленко, 46), Мораес (Фернандо, 46, Сікан, 82)

Запасні: Шевченко, Бондар, Маркос, Дентіньо, Ньому, Мудрик

Свій наступний поєдинок підопічні Каштру проведуть 26 січня. О 16:30 розпочнеться матч проти сербської "Войводини".

Шахтар - Лех

Шахтар - Лех

(С) ФК Шахтар

Шахтар - Лех

Шахтар - Лех

(С) ФК Шахтар

Шахтар - Лех

Шахтар - Лех

(С) ФК Шахтар

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"Методи наперсточників": "Динамо" виступило з різкою заявою, згадавши "Шахтар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Белеку свої збори проводить і київське "Динамо". Напередодні віцечемпіони України зазнали безглуздої поразки від хорватського "Хайдука", пропустивши на останній хвилині.

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Автор
Максим Богданов
Місце
Туреччина Белек
Тег
ФК Шахтар
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